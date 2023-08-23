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Shahed-136 полностью обрушил школу в Ромнах, погибли педагоги. Был взрыв и в Сумах — фото

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 12:10
Shahed-136 полностью обрушил школу в Ромнах, погибли педагоги. Был взрыв и в Сумах — фото - Фото
Фото: t.me/Klymenko_MVS

Утром 23 августа российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Герань-2/Shahed-136 приграничную Сумскую область, один из беспилотников ударил по школе в Ромнах, убив по меньшей мере двух педагогов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация и МВД.

Спустя два часа прогремел взрыва и в Сумах; что там, неизвестно.

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Прилет в Ромнах был в 10:05 утра: "Российский БпЛА типа Shahed попал в учебное заведение. К сожалению, здание заведения полностью разрушено".

На месте развернут штаб ликвидации последствий. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере двух педагогов: их тела деблокировали спасатели. Еще три работницы школы получили ранения.

Есть информация, что под завалами находятся еще два работника заведения.

Около 12:00 местные жители слышали взрыв и в Сумах. Его причина пока неизвестна.

А так колонна оккупантов заходила в Ромны на следующий день полномасштабного вторжения:

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
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войнадронБПЛАдрон-камикадзеShahedРомни
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