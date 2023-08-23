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Shahed-136 повністю зруйнував школу у Ромнах, загинули педагоги. Був вибух і в Сумах — фото

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 12:10
Shahed-136 повністю зруйнував школу у Ромнах, загинули педагоги. Був вибух і в Сумах — фото - Фото
Фото: t.me/Klymenko_MVS
доповнено

Вранці 23 серпня російські окупанти атакували дронами-камікадзе Герань-2/Shahed-136 прикордонну Сумську область, один із безпілотників ударив по школі в Ромнах, вбивши щонайменше двох освітян. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація та МВС.

Після 12:00 пролунали два вибухи і в Сумах; що там, невідомо.

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Приліт у Ромнах був о 10:05 ранку: "Російський БпЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована".

На місці розгорнуто штаб ліквідації наслідків. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох педагогів: їхні тіла деблокували рятувальники. Ще троє працівниць школи отримали поранення.

Є інформація, що під завалами перебувають ще двоє працівників закладу.

Близько 12:00 місцеві мешканці чули вибух і у Сумах. Його причина поки що невідома, як і причина аналогічного звуку о 12:38.

Повітряні сили невдовзі повідомили, що в області працює протиповітряна оборона.

ДОПОВНЕНО о 13:40. Місцеві ЗМІ пишуть, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої жінки. Потрібне офіційне підтвердження.

А так колона окупантів заходила до Ромнів наступного дня повномасштабного вторгнення:

Фото: МВС та ОГП

Євген Пилипенко
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війнаБПЛАдрондрон-камікадзеShahedРомни
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