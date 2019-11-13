В аэропорту Одессы задержали российского уголовного "авторитета"

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Вчера российского криминального "авторитета" Егора Есина, 1975 года рождения, задержали в международном аэропорту Одессы. Об этом сообщает Думская.

Источники в областной прокуратуре сообщили, что он пытался проникнуть в Украину по поддельным документам.

В пресс-службе Госпогранслужбе уточнили сегодня LIGA.net, что вчера действительно был факт задержания в одесском аэропорту лица с поддельными документами.

"Пограничник выявил эту подделку, лицо пыталась дать ему взятку в сумме $3,5 тыс, пограничник отказался. Лицо отказалось предоставлять о себе какие-то данные, кто он и откуда. Его передали Нацполиции", - отметили в Госпогранслужбе.

В областной полиции сообщили LIGA.net, что информацию о задержании Есина пока не комментируют.

"Не готовы пока ответить", - сказали в пресс-службе, уточнив, что смогут предоставить данные после 14:00.

По данным СМИ, Есина считают правой рукой российского "вора в законе" Олега Шишканова.

Олег Шишканов справа (фото - dumskaya.net)

"В группировке он отвечает за "экономику" и, по некоторым данным, является "держателем" всероссийского "общака", то есть кассы, которую уголовники теоретически должны использовать в качестве фонда взаимопомощи", - отмечается в сообщении.

Есин покинул РФ после задержания в июле этого года самого Шишканова (он же Медведев).