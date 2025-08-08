В больнице Харькова фиктивно принимали на работу уклонистов и "мертвые души" – прокуратура

Обвиняемый по делу (Фото: Харьковская областная прокуратура)

В Харькове директор и старшая медсестра одной из городских больниц подозреваются в создании схемы хищения государственного бюджета с помощью фиктивных работников. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, руководство медицинского учреждения вносило в штат лиц, которые фактически не выходили на работу и не выполняли никаких должностных обязанностей.

Первой фиктивной сотрудницей стала подчиненная медсестры. Женщине, которая была беременна, предложили не выходить на работу, но зарплату ей сохранили.

Впоследствии руководство учреждения якобы добавило в список "мертвых душ" еще трех знакомых, которым также регулярно начисляли денежное содержание.

Кроме того, по данным правоохранителей, директор оформил на должности еще двух мужчин, которые стремились получить бронь от мобилизации как медицинские работники.

Следствие установило, что табели учета рабочего времени составляла старшая медсестра, а директор подписывал их, не проверяя.

В результате таких действий из государственного бюджета было незаконно выплачено более 1 млн грн.

Обвиняемым по делу предъявлено подозрение в хищении имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога.

Руководителю дополнительно инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

По данным прокуратуры, он признал свою причастность к созданию схемы и начал возмещение причиненного ущерба.