У лікарні Харкова фіктивно брали на роботу ухилянтів та "мертві душі" – прокуратура

Фігурант справи (Фото: Харківська обласна прокуратура)

У Харкові директора та старшу медичну сестру однієї з міських лікарень підозрюють у створенні схеми розкрадання державного бюджету за допомогою фіктивних працівників. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, керівництво медичного закладу вносило до штату осіб, які насправді не виходили на роботу та не виконували жодних посадових обов’язків.

Першою фіктивною працівницею стала підлегла медсестри. Жінці, яка була вагітною, запропонували не виходити на роботу, але зберегли зарплату.

Згодом керівництво закладу нібито додало до списку "мертвих душ" ще трьох знайомих, яким також регулярно нараховували грошове забезпечення.

Окрім цього, за даними правоохоронців, директор оформив на посади ще двох чоловіків, які прагнули отримати бронювання від мобілізації як медичні працівники.

Слідство встановило, що табелі обліку робочого часу складала старша медсестра, а директор без перевірки їх підписував.

Внаслідок таких дій з державного бюджету було незаконно сплачено понад 1 млн грн.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем і службового підроблення.

Керівнику додатково інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

За даними прокуратури, він визнав свою причетність до створення схеми та розпочав відшкодування завданих збитків.