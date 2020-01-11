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В Борисполе полицейский на служебном авто сбил насмерть человека

В Борисполе полицейский на служебном авто сбил насмерть человека - Фото
Фото: пресс-служба ГБР
11.01.2020, 15:46

Виновному грозит от трех до восьми лет

Сегодня в Борисполе полицейский на автомобиле сбил насмерть мужчину. Об этом сообщает ГБР.

По предварительной информации, около 7:00 работник полиции, управляя служебным автомобилем Renault Doker, наехал на пешехода, пострадавший погиб на месте ДТП. Следователи ГБР допросили свидетелей и очевидцев.

Издание Информатор сообщило, что ДТП произошло по адресу улица Киевский шлях, 125. Мужчина стоял на проезжей части у пешеходного перехода. Именно там и произошел наезд.

Полицейскому в случае доказательства вины грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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