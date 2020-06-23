В Чернобыльской зоне третий день тушат пожар – фото

Пожар в Чернобыльской Зоне отчуждения (Фото - Dronarium Украина/Facebook)

В Чернобыльской зоне, вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества, третий день тушат лесной пожар. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар начался позавчера - 21 июня. По состоянию на сегодня наблюдается тление пней и древесины. Привлечено шесть человек и две единицы техники лесного хозяйства.

Причина возгорания пока неизвестна.

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В апреле этого года масштабные пожары в Чернобыльской зоне уничтожили свыше 11 000 га леса и не менее 30% туристических объектов. К тушению привлекались более 500 человек и более 120 единиц техники.

Вчера, 22 июня, спасатели локализовали лесной пожар площадью три гектара в Чернобыльской зоне.

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