В Чернобыльской зоне третий день тушат пожар – фото

В Чернобыльской зоне, вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества, третий день тушат лесной пожар. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Пожар начался позавчера - 21 июня. По состоянию на сегодня наблюдается тление пней и древесины. Привлечено шесть человек и две единицы техники лесного хозяйства.
Причина возгорания пока неизвестна.
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