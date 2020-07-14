В Черновицкой области ослабили карантин

В Черновцах разрешили работать заведениям культуры, ресторанам и ночным клубам с соблюдением определенных ограничительных мер

В Черновицкой области ослабили карантинные ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Черновицкий городской совет.

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В частности, разрешили работу учреждений культуры с наполненностью не более 50% стационарных размещенных мест для сидения и/или не более одного человека на 5 м кв. площади учреждения культуры.

Кроме того, до 23:00 разрешена работа ночных клубов, а также ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.

По состоянию на 14 июля в Украине лабораторно подтвержден 54 771 случай COVID-19 , за сутки выявлено 638 новых.

, за сутки выявлено 638 новых. Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 июля. В регионах могут усиливать ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Наталия Медведева

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