В Черновицкой области ослабили карантин
14.07.2020, 21:34
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
В Черновцах разрешили работать заведениям культуры, ресторанам и ночным клубам с соблюдением определенных ограничительных мер
В Черновицкой области ослабили карантинные ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Черновицкий городской совет.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В частности, разрешили работу учреждений культуры с наполненностью не более 50% стационарных размещенных мест для сидения и/или не более одного человека на 5 м кв. площади учреждения культуры.
Кроме того, до 23:00 разрешена работа ночных клубов, а также ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.
- По состоянию на 14 июля в Украине лабораторно подтвержден 54 771 случай COVID-19, за сутки выявлено 638 новых.
- Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 июля. В регионах могут усиливать ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии