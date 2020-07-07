В Черновцах проводят спецоперацию: в полицию сообщили о похищении человека

В Черновцах ввели полицейскую спецоперацию из-за сообщения о возможном избиении и похищении мужчины

Сегодня в Черновцах прохожие сообщили о том, что трое неизвестных избили мужчину, затащили его в багажник автомобиля и уехали в направлении выезда из города. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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"Сегодня, 7 июля, в 10:00 на спецлинию 102 позвонил местный житель и рассказал, что на улице Сечевых Стрельцов в Черновцах трое неизвестных избили мужчину. Потом нападающие силой затащили потерпевшего в багажник автомобиля ВАЗ 2106 светлого цвета и уехали в направлении села Магала", - заявили в полиции.

Правоохранители направили на место происшествия следственно-оперативную группу и дали всем нарядам ориентировку на розыск указанного авто. На территории Черновцов, а также Глибочицкого и Новоселицкого районов введена специальная полицейская операция.

6 июля р ано утром на Подоле в Киеве произошла драка со стрельбой.

Владислав Сердюк

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