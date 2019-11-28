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В Днепре неизвестные "заминировали" 10 школ: фото

В Днепре неизвестные "заминировали" 10 школ: фото - Фото
Фото: facebook.com/NationalPoliceDnipro
28.11.2019, 12:48

Детей и учителей эвакуировали

В Днепре полиция проверяет информацию по факту минирования 10 школ. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"28 ноября около 09:40 в полицию поступило сообщение о том, на электронный адрес УСБУ в Днепропетровской области поступило письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях школ №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии №3 в Днепре", - уточнили в  полиции.

На местах происшествия работают полицейские и взрывотехники.

Фото: nashemisto.dp.ua

Детей и учителей эвакуировали. Учащихся начальной школы частично отпускают домой с родителями.

  • Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по мосту Метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.
  • Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО, что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.
  • По информации полиции, требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой.

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