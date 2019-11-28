В Днепре неизвестные "заминировали" 10 школ: фото

В Днепре полиция проверяет информацию по факту минирования 10 школ. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"28 ноября около 09:40 в полицию поступило сообщение о том, на электронный адрес УСБУ в Днепропетровской области поступило письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях школ №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии №3 в Днепре", - уточнили в полиции.
На местах происшествия работают полицейские и взрывотехники.
Фото: nashemisto.dp.ua
Детей и учителей эвакуировали. Учащихся начальной школы частично отпускают домой с родителями.
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