В Донецкой области ослабили карантин: что разрешили

Кафе и рестораны в регионе будут работать на час дольше

В условиях адаптивного карантина развлекательным заведениям, кафе и ресторанам в Донецкой области продлили время работы на один час до 23:00. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

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"Развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовым, кафетерии, буфеты) разрешено работать с 07:00 до 23:00", - отметили в пресс-службе.

При этом не ограничивается возможность предоставлять ночью услуги общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос.

Запрещается работа после 23:00 и до 07:00 учреждений культуры, кроме кинотеатров.

Ранее время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений было ограничено до 22:00

Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 июля. В регионах могут усиливать ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.

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Арина Толина

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