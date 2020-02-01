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В Донецкой области осудили двух участниц незаконного референдума

В Донецкой области осудили двух участниц незаконного референдума - Фото
Суд (фото - Pixabay)
01.02.2020, 10:54

Две жительницы Донбасса получили по пять лет лишения свободы с испытательными сроками

Две женщины осуждены в Донецкой области за участие в незаконном референдуме в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Суд установил, что жительницы сел Старомихайловка и Ставки в мае 2014 года участвовали в незаконном "референдуме" о создании террористической организации ДНР в качестве члена и заместителя главы "участковых избирательных комиссий".

Обе были признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорены к пяти годам лишения свободы с испытательными сроками два и один год.

  • 14 июня 2019 года СБУ задержала руководителя "центральной избирательной комиссии" террористов, который в 2014 году организовывал проведение незаконного референдума.

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