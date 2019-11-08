В двух городах под Львовом объявлена чрезвычайная ситуация

Фото: пресс-служба Львовской ОГА

В Новояровске и Новом Роздоле Львовской области из-за срыва отопительного сезона объявлена чрезвычайная ситуация техногенной характера. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрацией.

Директор департамента развития и эксплуатации ЖКХ ОГА объяснил Назарий Романчук, что ЧП Гарант Энерго М не выполнило поручения ОГА, которые позволили бы дать тепло в дома городов.

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В ОГА призвали Агентство по розыску и менеджменту активами рассмотреть возможность изменения управляющего активами энергосистемы, которые были взяты под охрану полицией.

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Корреспондент LIGA.net обратился за комментарием к секретарю Гарант Энерго, однако та заявила, что Гарант Энерго М уже не входит в структуру компании.

Министр развития громад территорий громад Алена Бабак предупреждала в Раде, что срыв отопительного сезона в Новом Роздоле может стать техногенной катастрофой регионального уровня.

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