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В двух городах под Львовом объявлена чрезвычайная ситуация

В двух городах под Львовом объявлена чрезвычайная ситуация - Фото
Фото: пресс-служба Львовской ОГА
08.11.2019, 16:21

В ОГА заявляют, что подрядчик недобросовестно исполнил свои обязательства

В Новояровске и Новом Роздоле Львовской области из-за срыва отопительного сезона объявлена чрезвычайная ситуация техногенной характера. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрацией.

Директор департамента развития и эксплуатации ЖКХ ОГА объяснил Назарий Романчук, что ЧП Гарант Энерго М не выполнило поручения ОГА, которые позволили бы дать тепло в дома городов.

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В ОГА призвали Агентство по розыску и менеджменту активами рассмотреть возможность изменения управляющего активами энергосистемы, которые были взяты под охрану полицией.

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Корреспондент LIGA.net обратился за комментарием к секретарю Гарант Энерго, однако та заявила, что Гарант Энерго М уже не входит в структуру компании.

  • Министр развития громад территорий громад Алена Бабак предупреждала в Радечто срыв отопительного сезона в Новом Роздоле может стать техногенной катастрофой регионального уровня.

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