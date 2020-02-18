В Харькове обрушился балкон здания художественного музея: фото

Фото: suspilne.media

Сегодня в центре Харькова обрушился балкон двухэтажного здания выставочного зала художественного музея. Об этом сообщает Суспільне.

Директор худмузея Валентина Мызгина уточнила, что пострадавших в результате обрушения нет.

Фото: suspilne.media

"Там было предостережение: ограничительная лента… Никто не пострадал", - отметила Мызгина.

Фото: suspilne.media

По ее словам, трещины на балконе здания, которое является памятником архитектуры, заметили осенью. Она добавила, что вызвала комиссию от управления культуры.

Есть два варианта решения проблемы: срезать остатки балкона и восстановить новый или демонтировать, отказавшись от восстановления.