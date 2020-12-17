В Харькове объявили трехдневный траур по Кернесу, похороны на следующей неделе

Сегодня в Харькове объявили траур в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса, он продлится три дня – с 17 по 19 декабря. Об этом говорится в распоряжении, подписанном секретарем Харьковского горсовета Игорем Тереховым.

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В дни траура по всему городу на зданиях органов местного самоуправления будут приспущены флаги, а также отменены спортивные соревнования и развлекательно-концертные мероприятия.

По словам Терехова, похороны Кернеса состоятся на следующей неделе – по поводу их организации сегодня в горсовете пройдет отдельное совещание, передает местный портал 057.ua.

"Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник, или во вторник – все зависит от того, как немецкие власти все оформят", – отметил секретарь горсовета.

Сегодня бизнесмен и соратник мэра Харькова Павел Фукс сообщил о смерти Геннадия Кернеса – организм не справился с осложнениями после коронавируса.

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Дарья Мостовая

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