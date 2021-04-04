В Харькове от осложнений COVID-19 умер главврач городской больницы

Сегодня Харьковская городская многопрофильная больница лишилась главврача. Борис Менкус заболел коронавирусом еще в октябре прошлого года, но он вызвал обострение хронических болезней, в частности сахарного диабета, от чего доктор умер 4 апреля, сообщается на сайте Харьковского горсовета.

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Как рассказывается в сообщении, Менкус начал врачебную карьеру еще в 1978 году. Вначале он работал хирургом, через год его повысили до начмеда, а с 2005 года он занимал должность главврача. По стопам доктора пошел и его младший сын – сейчас он учится в Харьковском национальном медуниверситете.

Заммэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан заявила, что Менкус заболел COVID-19 после того, как прооперировал больного с коронавирусом, пишет местный портал Kh.vgorode. "Вся медицина города Харькова честно боролась за его жизнь. К сожалению, не получилось", – сказала чиновница.

В ноябре 2020 года от коронавируса в Днепре умер известный врач, который спасал младенцев.

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Дарья Мостовая

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