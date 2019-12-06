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В Харькове взяли вора в законе "Миндию Гальского"

В Харькове взяли вора в законе "Миндию Гальского" - Фото
"Миндия Гальский" (Фото: Нацполиция)
06.12.2019, 11:21

Он приехал из России и планировал встретиться с криминальными деятелями

Вчера, 5 декабря, сотрудники полиции задержали в Харькове криминального авторитета по кличке "Миндия Гальский". Об этом сообщает Нацполиция.

"Миндия Гальский" прибыл в Харьков из России и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей "деятельности". Полицейские, установив его местонахождение, задержали вора, Миграционная служба будет обращаться в суд о его принудительном выдворение за пределы Украины с запретом въезда.

"Миндия Гальский" является так называемым крестным отцом вора в законе, известного как "Тенго Гальский (Питерский)". Тенго был задержан 14 ноября на трассе Киев - Чоп.

В ноябре работники департамента стратегических расследований задержали трех влиятельных в криминальном мире воров в законе. Сейчас "Дато Сван", "Тенго Питерский" и "Лаша Очамчирский" по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

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Харьков вор в законе миндия гальский
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