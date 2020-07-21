В Харьковской области автомобиль полиции попал в двойное ДТП: фото

Сотрудники полиции преследовали пьяного водителя, пострадавших нет

В Харьковской области полицейские попали в двойное ДТП во время преследования нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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20 июля около 05:30, во время патрулирования на служебном автомобиле Renault Dokker полицейские на улице Харьковской в Краснограде обнаружили автомобиль Chevrolet Аveo. Водитель машины переехал зеленое насаждение по улице с односторонним движением.

Требование полицейских остановить транспортное средство он игнорировал и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима.

По данным полиции, через некоторое время в результате резкой остановки Chevrolet Аveo на красный сигнал светофора по улице Полтавской, автомобиль Renault Dokker въехал в указанный автомобиль.

Chevrolet Аveo, в свою очередь, столкнулся с Hyundai, который стоял впереди него. Пострадавших нет.

"В результате освидетельствования 40-летнего водителя Chevrolet Аveo на факт употребления спиртного подтвердилось алкогольное опьянение мужчины", - отметили в пресс-службе.

Полиция составила админматериалы.

20 июля утром на дороге Харьков-Симферополь произошла авария с участием грузовика Нацгвардии и легкового автомобиля, в результате которой два человека погибли, троих госпитализировали. Все жертвы и пострадавшие – пассажиры легкового автомобиля.

Арина Толина

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