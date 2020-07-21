В Харьковской области автомобиль полиции попал в двойное ДТП: фото
Сотрудники полиции преследовали пьяного водителя, пострадавших нет
В Харьковской области полицейские попали в двойное ДТП во время преследования нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
20 июля около 05:30, во время патрулирования на служебном автомобиле Renault Dokker полицейские на улице Харьковской в Краснограде обнаружили автомобиль Chevrolet Аveo. Водитель машины переехал зеленое насаждение по улице с односторонним движением.
Требование полицейских остановить транспортное средство он игнорировал и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима.
По данным полиции, через некоторое время в результате резкой остановки Chevrolet Аveo на красный сигнал светофора по улице Полтавской, автомобиль Renault Dokker въехал в указанный автомобиль.
Chevrolet Аveo, в свою очередь, столкнулся с Hyundai, который стоял впереди него. Пострадавших нет.
"В результате освидетельствования 40-летнего водителя Chevrolet Аveo на факт употребления спиртного подтвердилось алкогольное опьянение мужчины", - отметили в пресс-службе.
Полиция составила админматериалы.
- 20 июля утром на дороге Харьков-Симферополь произошла авария с участием грузовика Нацгвардии и легкового автомобиля, в результате которой два человека погибли, троих госпитализировали. Все жертвы и пострадавшие – пассажиры легкового автомобиля.
Комментарии