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В Харьковской области задержаны нелегальные лесорубы

В Харьковской области задержаны нелегальные лесорубы - Фото
Убыток оценивается в пять млн грн (Фото: pixabay)
06.11.2019, 15:59

Они подозреваются в нанесении убытков на пять млн грн

СБУ и Национальная полиция задержали в Харьковской области группу людей, которая вела незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным прокуратуры, подозреваемые - пять человек во главе с предпринимателем - в течение года рубили деревья в Змиевском районе, используя бензопилы и специальные автомобили для перевозки бревен. Древесину они продавали в Харькове. Убытки, нанесенные подозреваемыми в незаконном бизнесе, правоохранители оценивают в более чем пять млн грн.                              
Решается вопрос о сообщении подозрения в незаконной вырубке деревьев и обращении с оружием, а также избрании меры пресечения.

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незаконная вырубка вырубка леса
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