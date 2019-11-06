В Харьковской области задержаны нелегальные лесорубы

Убыток оценивается в пять млн грн (Фото: pixabay)

СБУ и Национальная полиция задержали в Харьковской области группу людей, которая вела незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным прокуратуры, подозреваемые - пять человек во главе с предпринимателем - в течение года рубили деревья в Змиевском районе, используя бензопилы и специальные автомобили для перевозки бревен. Древесину они продавали в Харькове. Убытки, нанесенные подозреваемыми в незаконном бизнесе, правоохранители оценивают в более чем пять млн грн.

Решается вопрос о сообщении подозрения в незаконной вырубке деревьев и обращении с оружием, а также избрании меры пресечения.

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