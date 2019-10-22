В Херсоне полицейские изъяли у зятя и тестя 60 кг марихуаны: фото

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Херсоне полицейские изъяли 60 килограмм каннабиса стоимостью около 2,7 млн гривень у 38-летнего мужчины, который, по информации правоохранителей, якобы выращивал его вместе со своим 65-летним тестем. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По одному адресу родственники, по информации следствия, выращивали элитные сорта марихуаны, а по второму адресу обустроили помещение для сушения кустов.

Полицейские установили, что процесс сбыта марихуаны происходил бесконтактным способом и только оптовыми партиями.

"С постоянными и проверенными клиентами велась переписка. После поступления средств за товар, необходимое покупателю количество злоумышленники оставляли в заранее обусловленном месте", - заявляют в пресс-службе.

Задержанным грозит от девяти до 12 лет тюрьмы.