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В Херсоне полицейские изъяли у зятя и тестя 60 кг марихуаны: фото

В Херсоне полицейские изъяли у зятя и тестя 60 кг марихуаны: фото - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции
22.10.2019, 14:51

Полицейские установили, что процесс сбыта марихуаны происходил бесконтактным способом и только оптовыми партиями

В Херсоне полицейские изъяли 60 килограмм каннабиса стоимостью около 2,7 млн гривень у 38-летнего мужчины, который, по информации правоохранителей, якобы выращивал его вместе со своим 65-летним тестем. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

По одному адресу родственники, по информации следствия, выращивали элитные сорта марихуаны, а по второму адресу обустроили помещение для сушения кустов. 

Полицейские установили, что процесс сбыта марихуаны происходил бесконтактным способом и только оптовыми партиями. 

"С постоянными и проверенными клиентами велась переписка. После поступления средств за товар, необходимое покупателю количество злоумышленники оставляли в заранее обусловленном месте", - заявляют в пресс-службе. 

Задержанным грозит от девяти до 12 лет тюрьмы.

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Нацполиция Херсон каннабис марихуана
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