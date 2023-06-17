В Херсоне волонтера избили за то, что бесплатно эвакуировал. Верещук требует разобраться

Вчера, 16 июня, в Херсоне избили известного волонтера, который бесплатно перевозил людей. Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук обратилась к херсонскому силовому блоку с призывом "навести порядок".

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Сегодня глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал видео избиения волонтера и отметил, что нападающие уже установлены – они зарабатывают на пассажирских перевозках, "пользуясь горем людей".

По его словам, полиция сейчас "разбирается" с нападающими, зарегистрировано производство по статье "хулиганство".

"Еще раз подчеркиваю всем жителей Херсона: у нас эвакуация бесплатная. Не нужно платить тем, кто наживается на человеческой беде", – сказал Прокудин.

Местный журналист Константин Рыженко отметил, что волонтера зовут Карен и он регулярно помогал людям с эвакуацией и гуманитаркой.

Верещук заявила, что "государство должно показать, что оно сильнее тех двух мерзавцев".

Она обратилась к силовому блоку Херсона: "Я знаю, что вы в состоянии быстро навести порядок. Если мы с вами сказали, что эвакуация для людей бесплатная – значит, бесплатная. Если кто-то там не соглашается, то объясните им так, чтобы поняли. Люди имеют видеть, что власть является властью".

14 июня россияне в очередной раз обстреляли подтопленный Херсон, в результате чего пострадали двое волонтеров, которые помогали эвакуировать людей. Один из них – иностранец.

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