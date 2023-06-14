Россия бьет по Херсону во время эвакуации. Пострадали два волонтера: один иностранец
14.06.2023, 22:02
Подтопление Херсонской области (Фото: Facebook Минагрополитики)
Россияне в очередной раз обстреляли подтопленный Херсон, в результате чего пострадали два волонтера, которые помогали эвакуировать людей. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
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Правоохранители сообщили, что 14 июня около 18:50 российские войска обстреляли Херсон. Травмированы два волонтера, среди которых иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения.
По предварительным данным, оккупанты совершили минометный обстрел. Повреждена гражданская инфраструктура.
Прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
- Россияне после подрыва Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов залило водой, не дают нормально проводить эвакуацию – они регулярно обстреливают волонтеров и спасателей.
- 12 июня Кулеба сообщил, что наконец-то ООН начала поставлять гуманитарную помощь на правый берег Днепра. Также сформирована миссия для левого берега, она ждала гарантий безопасности от РФ.
- На следующий день в ООН заявили, что РФ не дает гарантий команде организации, которая готова отправиться на левый берег.
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