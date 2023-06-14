Россия бьет по Херсону во время эвакуации. Пострадали два волонтера: один иностранец

Россияне в очередной раз обстреляли подтопленный Херсон, в результате чего пострадали два волонтера, которые помогали эвакуировать людей. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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Правоохранители сообщили, что 14 июня около 18:50 российские войска обстреляли Херсон. Травмированы два волонтера, среди которых иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения.

По предварительным данным, оккупанты совершили минометный обстрел. Повреждена гражданская инфраструктура.

Прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Россияне после подрыва Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов залило водой, не дают нормально проводить эвакуацию – они регулярно обстреливают волонтеров и спасателей.

12 июня Кулеба сообщил, что наконец-то ООН начала поставлять гуманитарную помощь на правый берег Днепра. Также сформирована миссия для левого берега, она ждала гарантий безопасности от РФ.

На следующий день в ООН заявили, что РФ не дает гарантий команде организации, которая готова отправиться на левый берег.

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