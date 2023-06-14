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Росія гатить по Херсону під час евакуації. Постраждали два волонтери: один іноземець

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 22:02
Росія гатить по Херсону під час евакуації. Постраждали два волонтери: один іноземець - Фото
Підтоплення Херсонщини (Фото: Facebook Мінагрополітики)

Росіяни вкотре обстріляли підтоплений Херсон, в результаті чого постраждали двоє волонтерів, які допомагали евакуювати людей. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Правоохоронці повідомили, що 14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли Херсон. Травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.

За попередніми даними, окупанти здійснили мінометний обстріл. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Прокуратура розпочала розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

  • Росіяни після підриву Каховської ГЕС, в результаті чого десятки населених пунктів залило водою, не дають нормально проводити евакуацію – вони регулярно обстрілюють волонтерів і рятувальників.
  • 12 червня Кулеба повідомив, що нарешті ООН почала постачати гуманітарну допомогу на правий берег Дніпра. Також сформована місія для лівого берега, вона чекала гарантій безпеки від РФ. 
  • Наступного дня в ООН заявили, що РФ не дає гарантій команді організації, яка готова вирушити на лівий берег.

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Оксана Житнюк
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