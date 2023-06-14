Росія гатить по Херсону під час евакуації. Постраждали два волонтери: один іноземець
14.06.2023, 22:02
Підтоплення Херсонщини (Фото: Facebook Мінагрополітики)
Росіяни вкотре обстріляли підтоплений Херсон, в результаті чого постраждали двоє волонтерів, які допомагали евакуювати людей. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
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Правоохоронці повідомили, що 14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли Херсон. Травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.
За попередніми даними, окупанти здійснили мінометний обстріл. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Прокуратура розпочала розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
- Росіяни після підриву Каховської ГЕС, в результаті чого десятки населених пунктів залило водою, не дають нормально проводити евакуацію – вони регулярно обстрілюють волонтерів і рятувальників.
- 12 червня Кулеба повідомив, що нарешті ООН почала постачати гуманітарну допомогу на правий берег Дніпра. Також сформована місія для лівого берега, вона чекала гарантій безпеки від РФ.
- Наступного дня в ООН заявили, що РФ не дає гарантій команді організації, яка готова вирушити на лівий берег.
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