Росія гатить по Херсону під час евакуації. Постраждали два волонтери: один іноземець

Росіяни вкотре обстріляли підтоплений Херсон, в результаті чого постраждали двоє волонтерів, які допомагали евакуювати людей. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Правоохоронці повідомили, що 14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли Херсон. Травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.

За попередніми даними, окупанти здійснили мінометний обстріл. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Прокуратура розпочала розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни після підриву Каховської ГЕС, в результаті чого десятки населених пунктів залило водою, не дають нормально проводити евакуацію – вони регулярно обстрілюють волонтерів і рятувальників.

12 червня Кулеба повідомив, що нарешті ООН почала постачати гуманітарну допомогу на правий берег Дніпра. Також сформована місія для лівого берега, вона чекала гарантій безпеки від РФ.

Наступного дня в ООН заявили, що РФ не дає гарантій команді організації, яка готова вирушити на лівий берег.

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