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У Херсоні волонтера побили за те, що безкоштовно евакуював. Верещук вимагає розібратись

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 21:27
У Херсоні волонтера побили за те, що безкоштовно евакуював. Верещук вимагає розібратись - Фото
Скриншот з відео

Вчора, 16 червня, у Херсоні побили відомого волонтера, який безкоштовно перевозив людей. Віцепрем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук звернулась до херсонського силового блоку із закликом "навести лад".

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Сьогодні голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін опублікував відео побиття волонтера і зазначив, що нападники вже встановлені – вони заробляють на пасажирських перевезеннях, "користуючись горем людей".

За його словами, поліція зараз "розбирається" із нападниками, зареєстровано провадження за статтею "хуліганство".

"Ще раз наголошую всім мешканцям Херсонщини: у нас евакуація безкоштовна. Не потрібно платити тим, хто наживається на людській біді", – сказав Прокудін.

Місцевий журналіст Костянтин Риженко зазначив, що волонтера звати Карен і він регулярно допомагав людям з евакуацією та гуманітаркою.

Верещук заявила, що "держава має показати, що вона сильніше тих двох мерзотників".

Вона звернулась до силового блоку Херсона: "Я знаю, що ви в змозі швидко навести лад. Якщо ми з вами сказали, що евакуація для людей безкоштовна – отже, безкоштовна. Якщо хтось там не погоджується, то поясніть їм так, щоб зрозуміли. Люди мають бачити, що влада є владою".

  • 14 червня росіяни вкотре обстріляли підтоплений Херсон, внаслідок чого постраждали двоє волонтерів, які допомагали евакуювати людей. Один з них – іноземець.

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Оксана Житнюк
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