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В Херсоне забросали файерами прокуратуру: фото

В Херсоне забросали файерами прокуратуру: фото - Фото
Фото: Новый День
29.11.2019, 19:02

Протестующие не согласны с позицией прокуратуры по делу об убийстве 22-летнего херсонца

Активисты в куртках с надписью "Национальный корпус" забросали файерами Херсонскую облпрокуратуру. Об этом сообщает местное СМИ Новый День.

По данным издания, активисты протестовали против действий прокуратуры в деле об убийстве 22-летнего Александра Кондалова. На акции также присутствовала мать погибшего. Протестующие считают, что подозреваемого отпустили под домашний арест из-за недостаточно жесткой позиции стороны обвинения. Сотрудники прокуратуры с активистами не согласны и отмечают, что настаивали в суде на содержании обвиняемого в СИЗО.

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Как сообщает издание, четырех активистов, которые бросали файера в здание облпрокуратуры задержали – на них составили админпротокол по статье о хулиганстве. Корреспондент LIGA.net направил запрос для подтверждения информации в Отдел коммуникации Управления нацполиции Херсонской области.

  • 31 октября в Прилуках Черниговской области активисты штурмовали отделение полиции - смотрите видео.

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Фото: newday.kherson.ua

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Национальный корпус Херсон прокуратура файер александр кондалов
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