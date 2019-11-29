В Херсоне забросали файерами прокуратуру: фото

Фото: Новый День

Активисты в куртках с надписью "Национальный корпус" забросали файерами Херсонскую облпрокуратуру. Об этом сообщает местное СМИ Новый День.

По данным издания, активисты протестовали против действий прокуратуры в деле об убийстве 22-летнего Александра Кондалова. На акции также присутствовала мать погибшего. Протестующие считают, что подозреваемого отпустили под домашний арест из-за недостаточно жесткой позиции стороны обвинения. Сотрудники прокуратуры с активистами не согласны и отмечают, что настаивали в суде на содержании обвиняемого в СИЗО.

Смотрите также: Футбол. 100 ультрас устроили массовую драку во Львове - видео

Как сообщает издание, четырех активистов, которые бросали файера в здание облпрокуратуры задержали – на них составили админпротокол по статье о хулиганстве. Корреспондент LIGA.net направил запрос для подтверждения информации в Отдел коммуникации Управления нацполиции Херсонской области.

31 октября в Прилуках Черниговской области активисты штурмовали отделение полиции - смотрите видео.

Читайте также: В Киеве спецназ взял штурмом квартиру: 17 задержанных - видео

Фото: newday.kherson.ua