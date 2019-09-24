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В Хмельницком на территории воинской части погиб военнослужащий

В Хмельницком на территории воинской части погиб военнослужащий - Фото
Фото: dbr.gov.ua
24.09.2019, 13:13

Грузовик, в кузове которого находился военный, врезался в электроопору

В результате дорожно-транспортного происшествия на территории  одной из воинских частей Хмельницкого погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

По предварительной информации, старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем Урал 4320 и совершил столкновение с бетонной электроопорой.

Фото: dbr.gov.ua

Военнослужащий, который находился в кузове автомобиля, погиб.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 415 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

  • 25 февраля 2019 года военнослужащего из Николаевской области, который находился в командировке, обнаружили мертвым на военном полигоне под Житомиром.
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фото военный погиб воинская часть гбр
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