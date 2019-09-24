В Хмельницком на территории воинской части погиб военнослужащий

Фото: dbr.gov.ua

В результате дорожно-транспортного происшествия на территории одной из воинских частей Хмельницкого погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

По предварительной информации, старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем Урал 4320 и совершил столкновение с бетонной электроопорой.

Фото: dbr.gov.ua

Военнослужащий, который находился в кузове автомобиля, погиб.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 415 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.