В Хмельницком на территории воинской части погиб военнослужащий

В результате дорожно-транспортного происшествия на территории одной из воинских частей Хмельницкого погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
По предварительной информации, старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем Урал 4320 и совершил столкновение с бетонной электроопорой.
Фото: dbr.gov.ua
Военнослужащий, который находился в кузове автомобиля, погиб.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 415 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.