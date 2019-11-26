В Ивано-Франковске могут ввести особый режим – СБУ

Фото: Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області/Facebook

В Ивано-Франковске сегодня, 26 ноября, могут ввести особое положение в связи с антитеррористическими учениями нескольких ведомств. Об этом сообщает областное управление Службы безопасности Украины в Facebook.

В это время могут ограничивать или запрещать передвижение людей и транспортных средств, проверять документы, осматривать автомобили и прочее.

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Учения ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГСЧС, ГПС, Госпецсвязи и Нацполиции будут проходить "в условиях максимально приближенных к реальным" с использованием спецтехники и вооружений. К ним будут привлекаться местные власти.

15 ноября СБУ сообщили о захвате одного из лидеров ИГ под Киевом.

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