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В Ивано-Франковске могут ввести особый режим – СБУ

В Ивано-Франковске могут ввести особый режим – СБУ - Фото
Фото: Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області/Facebook
26.11.2019, 08:11

В столице Прикарпатья проходят антитеррористические учения

В Ивано-Франковске сегодня, 26 ноября, могут ввести особое положение в связи с антитеррористическими учениями нескольких ведомств. Об этом сообщает областное управление Службы безопасности Украины в Facebook.

В это время могут ограничивать или запрещать передвижение людей и транспортных средств, проверять документы, осматривать автомобили и прочее.

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Учения ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГСЧС, ГПС, Госпецсвязи и Нацполиции будут проходить "в условиях максимально приближенных к реальным" с использованием спецтехники и вооружений. К ним будут привлекаться местные власти.

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сбу учения ивано-франковск особый режим
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