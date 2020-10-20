В Ивано-Франковске распустили избирательную комиссию: не успели изготовить плакаты

ЦИК уволила весь состав Ивано-Франковской областной ТИК

Центральная избирательная комиссия досрочно распустила областную Ивано-Франковскую территориальную избирательную комиссию, поскольку вовремя не сделали плакаты и буклеты. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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"Установлено, что указанная ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий – субъектов избирательного процесса по выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета 25 октября 2020 года, что нарушает их права и права избирателей", – объяснили в ЦИК.

Ивано-Франковскую областную ТИК обязали после формирования ее нового состава обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

13 октября Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, который пройдет одновременно с выборами.

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Арина Толина

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