В Ивано-Франковске распустили избирательную комиссию: не успели изготовить плакаты
ЦИК уволила весь состав Ивано-Франковской областной ТИК
Центральная избирательная комиссия досрочно распустила областную Ивано-Франковскую территориальную избирательную комиссию, поскольку вовремя не сделали плакаты и буклеты. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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"Установлено, что указанная ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий – субъектов избирательного процесса по выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета 25 октября 2020 года, что нарушает их права и права избирателей", – объяснили в ЦИК.
Ивано-Франковскую областную ТИК обязали после формирования ее нового состава обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.
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