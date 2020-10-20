UA

В Ивано-Франковске распустили избирательную комиссию: не успели изготовить плакаты

20.10.2020, 10:31
В Ивано-Франковске распустили избирательную комиссию: не успели изготовить плакаты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

ЦИК уволила весь состав Ивано-Франковской областной ТИК

Центральная избирательная комиссия досрочно распустила областную Ивано-Франковскую территориальную избирательную комиссию, поскольку вовремя не сделали плакаты и буклеты. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Установлено, что указанная ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий – субъектов избирательного процесса по выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета 25 октября 2020 года, что нарушает их права и права избирателей", – объяснили в ЦИК.

Ивано-Франковскую областную ТИК обязали после формирования ее нового состава обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

  • 13 октября Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Одесской городской территориальной избирательной комиссии.
  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, который пройдет одновременно с выборами.

Читайте также: ЦИК объяснил, как голосовать, если вы заболели

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
местные выборы цик ивано-франковск

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Интервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии

Партнерский проектИнтервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии
 