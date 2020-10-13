Местные выборы. ЦИК досрочно прекратила полномочия Одесского городского избиркома

Кандидатуры в новый состав Одесской ТИК должны быть представлены до 17:00 14 октября

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Одесской городской территориальной избирательной комиссии и постановила, что городские организации партий должны до 17:00 14 октября представить кандидатуры в новый состав. Соответствующее решение принято на заседании комиссии сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК установили, что постановления Одесской ТИК о регистрации кандидата в мэры и в кандидатов депутаты горсовета Одессы, выдвинутых партиями Блок Дмитрия Голубова и Наш край, приняты вопреки решениям судов, вступивших в законную силу.

Таким образом, отмечают в ЦИК, теризбирком превысил свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам.

Сообщается, что ЦИК отменила эти постановления установила факт систематического нарушения этой избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Также ЦИК обратилась в полицию с заявлением о проведении проверки произошедшего.

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Наталия Медведева

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