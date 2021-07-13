UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Ивано-Франковске запретили купаться у моста в реке Быстрица. Штраф – 50 000 грн

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 07:55
В Ивано-Франковске запретили купаться у моста в реке Быстрица. Штраф – 50 000 грн - Фото
Река Быстрица, Ивано-Франковск (скриншот видео Mykhaylo Kopievsky, YouTube)

В Ивано-Франковске запретили купаться у пешеходного моста в реке Быстрица. За нарушение запрета грозит штраф до 50 000 грн, сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В местном издании Галка отмечают, что за последние четыре дня на Быстрице в Ивано-Франковске погибли трое людей, двое из них – дети до 15 лет.

Марцинкив написал, что с 13 июля под пешеходным мостом будут дежурить спасатели и муниципальные инспекторы. Также горвласти будут просить присоединятся к дежурствам Нацгвардию.

Кроме того, будут размещены таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн!". По словам Марцинкива, горвласти будут изменять русло речки, если позволят погодные условия.

Читайте также: Донбасс. В Азовское море может попасть загрязненная радиацией вода – Шмыгаль

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
запрет штраф река ивано-франковск руслан марцинкив быстрица
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 