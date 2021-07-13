В Ивано-Франковске запретили купаться у моста в реке Быстрица. Штраф – 50 000 грн

В Ивано-Франковске запретили купаться у пешеходного моста в реке Быстрица. За нарушение запрета грозит штраф до 50 000 грн, сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.

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В местном издании Галка отмечают, что за последние четыре дня на Быстрице в Ивано-Франковске погибли трое людей, двое из них – дети до 15 лет.

Марцинкив написал, что с 13 июля под пешеходным мостом будут дежурить спасатели и муниципальные инспекторы. Также горвласти будут просить присоединятся к дежурствам Нацгвардию.

Кроме того, будут размещены таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн!". По словам Марцинкива, горвласти будут изменять русло речки, если позволят погодные условия.

В конце июня экологи сообщили, что Днепр оказался на грани экологической катастрофы – в реке нашли 161 загрязнитель.

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Марк Сировой

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