В Ивано-Франковской области горел санаторий: эвакуировали более 100 человек – фото
Утром в среду, 1 января, в Ивано-Франковской области произошел пожар в санатории, из заведения эвакуировали более 100 человек. Об этом сообщило Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.
В 08:01 спасателям поступило сообщение о пожаре в здании санатория, расположенного в поселке Ворохта Надворнянского района. Горела кровля четырехэтажного здания на площади около 150 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали 102 человека, среди которых 10 детей и семь работников санатория. Всех эвакуированных разместили в соседнем корпусе.
В 09:28 пожар удалось локализовать и не допустить распространение огня по зданию санатория, а уже в 09:43 – полностью ликвидировать.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
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