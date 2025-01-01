В Ивано-Франковской области горел санаторий: эвакуировали более 100 человек – фото

Пожар (Фото: ГСЧС)

Утром в среду, 1 января, в Ивано-Франковской области произошел пожар в санатории, из заведения эвакуировали более 100 человек. Об этом сообщило Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

В 08:01 спасателям поступило сообщение о пожаре в здании санатория, расположенного в поселке Ворохта Надворнянского района. Горела кровля четырехэтажного здания на площади около 150 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 102 человека, среди которых 10 детей и семь работников санатория. Всех эвакуированных разместили в соседнем корпусе.

В 09:28 пожар удалось локализовать и не допустить распространение огня по зданию санатория, а уже в 09:43 – полностью ликвидировать.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС