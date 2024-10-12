Под Киевом спасатели потушили масштабный пожар в ресторанном комплексе – видео, фото
В Киевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в загородном ресторанном комплексе. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
О пожаре в селе Романков Козинской общины диспетчерской службе ГСЧС сообщили в 5:33 утра.
По прибытию пожарные установили, что горит двухэтажное деревянное здание ресторана на площади 2000 квадратных метров, а также то, что есть угроза двум расположенным рядом зданиям.
Пожар удалось ликвидировать в 9:10, спасатели проводят проливку деревянных сооружений, расположенных вплотную к очагу пожара.
К тушению были привлечены 10 единиц техники и 26 спасателей из личного состава ГСЧС – спасены 13 сооружений ресторанного комплекса.
Жертв и пострадавших из-за пожара нет, причина возгорания выясняется.
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