В Донецкой области потушили масштабный пожар: выгорело сотни гектаров леса – фото

Лесной пожар (Фото: ГСЧС Донецкой области)

Спасатели ликвидировали лесной пожар на территории Лиманского лесничества в Донецкой области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В течение девяти дней спасатели круглосуточно боролись с пожаром, охватившим большую территорию. В ГСЧС отметили, что огнем было уничтожено более 800 гектаров леса.

15 сентября лесной пожар возник в результате российских обстрелов, после которых огонь быстро распространился на большую площадь из-за сильного ветра.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

6 сентября в Харьковской и Донецкой областях удалось локализовать масштабный лесной пожар, который начался 3 сентября.

17 сентября ГСЧС сообщила, что масштабные пожары бушуют в Донецкой, Харьковской и Полтавской областях.

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