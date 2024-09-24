В Донецкой области потушили масштабный пожар: выгорело сотни гектаров леса – фото
Спасатели ликвидировали лесной пожар на территории Лиманского лесничества в Донецкой области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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В течение девяти дней спасатели круглосуточно боролись с пожаром, охватившим большую территорию. В ГСЧС отметили, что огнем было уничтожено более 800 гектаров леса.
15 сентября лесной пожар возник в результате российских обстрелов, после которых огонь быстро распространился на большую площадь из-за сильного ветра.
- 6 сентября в Харьковской и Донецкой областях удалось локализовать масштабный лесной пожар, который начался 3 сентября.
- 17 сентября ГСЧС сообщила, что масштабные пожары бушуют в Донецкой, Харьковской и Полтавской областях.
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