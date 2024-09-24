У Донецькій області загасили масштабну пожежу: вигоріло сотні гектарів лісу – фото
Рятувальники ліквідували лісову пожежу на території Лиманського лісництва у Донецькій області. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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Протягом дев’яти днів рятувальники цілодобово боролися з пожежею, яка охопила велику територію. В ДСНС зазначили, що вогнем було знищено понад 800 гектарів лісу.
15 вересня лісова пожежа виникла внаслідок російського обстрілу, після якого вогонь швидко поширився на велику площу через сильний вітер.
- 6 вересня у Харківській і Донецькій областях вдалося локалізувати масштабну лісову пожежу, яка почалася 3 вересня.
- 17 вересня ДСНС повідомила, що масштабні пожежі вирують у Донецькій, Харківській та Полтавській областях.
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