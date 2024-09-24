У Донецькій області загасили масштабну пожежу: вигоріло сотні гектарів лісу – фото

Лісова пожежа (Фото: ДСНС Донецької області)

Рятувальники ліквідували лісову пожежу на території Лиманського лісництва у Донецькій області. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Протягом дев’яти днів рятувальники цілодобово боролися з пожежею, яка охопила велику територію. В ДСНС зазначили, що вогнем було знищено понад 800 гектарів лісу.

15 вересня лісова пожежа виникла внаслідок російського обстрілу, після якого вогонь швидко поширився на велику площу через сильний вітер.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

6 вересня у Харківській і Донецькій областях вдалося локалізувати масштабну лісову пожежу, яка почалася 3 вересня.

17 вересня ДСНС повідомила, що масштабні пожежі вирують у Донецькій, Харківській та Полтавській областях.

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