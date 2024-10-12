Під Києвом рятувальники загасили масштабну пожежу у ресторанному комплексі – відео, фото
На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу у заміському ресторанному комплексі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Про пожежу у селі Романків Козинської громади диспетчерській службі ДСНС повідомили о 5:33 ранку.
По прибуттю вогнеборці встановили, що горить двоповерхова деревʼяна будівля ресторану на площі 2000 метрів квадратних, а також те, що є загроза двом розташованим поруч будівлям.
Пожежу вдалося ліквідувати о 9:10, рятувальники проводять проливання дерев'яних споруд, що розташовані впритул до осередку пожежі.
До гасіння було залучено 10 одиниць техніки та 26 рятувальників з особового складу ДСНС – врятовано 13 споруд ресторанного комплексу.
Жертв та постраждалих через пожежу немає, причина займання з'ясовується.
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