На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу у заміському ресторанному комплексі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Про пожежу у селі Романків Козинської громади диспетчерській службі ДСНС повідомили о 5:33 ранку.

По прибуттю вогнеборці встановили, що горить двоповерхова деревʼяна будівля ресторану на площі 2000 метрів квадратних, а також те, що є загроза двом розташованим поруч будівлям.

Пожежу вдалося ліквідувати о 9:10, рятувальники проводять проливання дерев'яних споруд, що розташовані впритул до осередку пожежі.

До гасіння було залучено 10 одиниць техніки та 26 рятувальників з особового складу ДСНС – врятовано 13 споруд ресторанного комплексу.

Жертв та постраждалих через пожежу немає, причина займання з'ясовується.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС