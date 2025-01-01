В Івано-Франківській області горів санаторій: евакуювали понад 100 людей – фото
Вранці у середу, 1 січня, в Івано-Франківській області здійнялася пожежа в санаторії, із закладу евакуювали понад 100 людей. Про це повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
О 08:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі санаторію, розташованого в селищі Ворохта Надвірнянського району. Горіла покрівля чотириповерхової будівлі на площі близько 150 квадратних метрів.
Рятувальники евакуювали 102 особи, серед яких 10 дітей і сім працівників санаторію. Усіх евакуйованих розмістили в сусідньому корпусі.
О 09:28 пожежу вдалося локалізувати та не допустити поширення вогню по будівлі санаторію, а вже о 09:43 – повністю ліквідувати.
Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюються.
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