В Івано-Франківській області горів санаторій: евакуювали понад 100 людей – фото

Пожежа (Фото: ДСНС)

Вранці у середу, 1 січня, в Івано-Франківській області здійнялася пожежа в санаторії, із закладу евакуювали понад 100 людей. Про це повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

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О 08:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі санаторію, розташованого в селищі Ворохта Надвірнянського району. Горіла покрівля чотириповерхової будівлі на площі близько 150 квадратних метрів.

Рятувальники евакуювали 102 особи, серед яких 10 дітей і сім працівників санаторію. Усіх евакуйованих розмістили в сусідньому корпусі.

О 09:28 пожежу вдалося локалізувати та не допустити поширення вогню по будівлі санаторію, а вже о 09:43 – повністю ліквідувати.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюються.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС