В Житомирской области двое неизвестных избили полицейского: фото

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В селе Почуйки Житомирской области двое нетрезвых мужчин избили 21-летнего сержанта Нацполиции. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, 25 ноября им поступила информация о ДТП. На место событий выехали сотрудники патрульной полиции. Один из участников ДТП, который, по информации правоохранителей, спровоцировал аварию, сбежал с места происшествия.

Полицейским удалось отыскать водителя, однако он якобы повел себя агрессивно и во время общения с инспекторами накинулся на одного из них. Ему на помощь подоспел знакомый. Мужчины, находясь в нетрезвом состоянии, нанесли 21-летнему сержанту полиции побои.

Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось , что в Виннице полицейский ударил мужчину в лицо, а тот упал и умер. Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы.

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