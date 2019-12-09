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В каких городах довольны и не очень направлением развития - опрос

В каких городах довольны и не очень направлением развития - опрос - Фото
Иллюстрация: pixabay.com
09.12.2019, 12:33

Херсон - лидер антирейтинга, а вот в Чернигове недовольных курсом местных властей - всего один из десяти

Больше всего удовлетворены тем, как и в каком направлении идут дела в их городе, жители Чернигова, Винницы, Ивано-Франковска, Хмельницкого и Харькова: там довольны 70% и более опрошенных. Лидером по недовольству жителей является Херсон - единственный областной центр, где процент негатива достиг 70%. Такие данные опроса показала группа Рейтинг.

Самые неопределенные жители - в Киеве: на вопрос "как вы считаете, в целом, дела в вашем городе идут в правильном или неправильном направлении?" 35% столичных респондентов ответили, что в правильном, 32% - в неправильном, а 33% - "сложно ответить/нет ответа".

Все графики ниже можно увеличить по клику:

Недовольны состоянием дел и курсом городских властей жители Северодонецка (64% опрошенных), Николаева (57%), Полтавы (56%), Черновцов (43%) и Сум (42%).

  • Опрос - с 6 сентября по 10 октября 2019-го в 24 городах на свободной территории Украины (Киев и все облцентры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) среди 19 200 украинцев - по 800 в каждом городе - от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,5%. Исследование - на средства Агентства США по международному развитию (USAID).

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