В каких городах довольны и не очень направлением развития - опрос

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Больше всего удовлетворены тем, как и в каком направлении идут дела в их городе, жители Чернигова, Винницы, Ивано-Франковска, Хмельницкого и Харькова: там довольны 70% и более опрошенных. Лидером по недовольству жителей является Херсон - единственный областной центр, где процент негатива достиг 70%. Такие данные опроса показала группа Рейтинг.

Самые неопределенные жители - в Киеве: на вопрос "как вы считаете, в целом, дела в вашем городе идут в правильном или неправильном направлении?" 35% столичных респондентов ответили, что в правильном, 32% - в неправильном, а 33% - "сложно ответить/нет ответа".

Все графики ниже можно увеличить по клику:

Недовольны состоянием дел и курсом городских властей жители Северодонецка (64% опрошенных), Николаева (57%), Полтавы (56%), Черновцов (43%) и Сум (42%).