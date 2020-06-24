Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Карпатах из-за наводнения исчезло озеро - фото

В Карпатах из-за наводнения исчезло озеро - фото - Фото
Озеро Кривое в 2019 году (Фото - 0342.UA)
24.06.2020, 14:27

Озеро Кривое образовалось 12 лет назад также во время наводнения

В поселке Верховина Ивано-Франковской области, которая страдает от сильнейших паводков, из-за оползня исчезло озерцо Кривое, которое считалось местной достопримечательностью. Об этом сообщила в Facebook местная экоактивистка Ярина Лучейко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, из-за непогоды произошло три оползня, один из которых полностью перегородил дорогу в поселок Кривец, где было озеро. Два оползня случились вокруг озера. Дамбу снесло и все смыло в реку Черный Черемош.

Она напомнила, что Кривое образовалось в 2008 году также во время наводнения. "Тогда оползень перекрыл поток, давая жизнь новой естественной локации", - написала она.

  • 23 июня 2020 года в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.
  • 24 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации.
  • Сегодня глава МВД Арсен Аваков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардии Николаем Баланом работают в наиболее пострадавших районах Ивано-Франковской области, где уже совершили облет затопленных территорий.

Смотрите также: "Черный Черемош разбушевался". Видео мощного потока на реке в Карпатах

Наталия Софиенко
Еще по теме
Напишите нам
буковина оползень озеро Кривое паводок наводнение экология
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 