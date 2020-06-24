В Карпатах из-за наводнения исчезло озеро - фото

Озеро Кривое в 2019 году (Фото - 0342.UA)

В поселке Верховина Ивано-Франковской области, которая страдает от сильнейших паводков, из-за оползня исчезло озерцо Кривое, которое считалось местной достопримечательностью. Об этом сообщила в Facebook местная экоактивистка Ярина Лучейко.

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По ее словам, из-за непогоды произошло три оползня, один из которых полностью перегородил дорогу в поселок Кривец, где было озеро. Два оползня случились вокруг озера. Дамбу снесло и все смыло в реку Черный Черемош.

Она напомнила, что Кривое образовалось в 2008 году также во время наводнения. "Тогда оползень перекрыл поток, давая жизнь новой естественной локации", - написала она.

23 июня 2020 года в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки . Людей эвакуируют из аварийных домов.

начались сильные паводки 24 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации

Сегодня глава МВД Арсен Аваков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем , главой Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардии Николаем Баланом работают в наиболее пострадавших районах Ивано-Франковской области, где уже совершили облет затопленных территорий.

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