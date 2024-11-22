В Киеве мужчина погиб от взрыва – взял в руки коробку возле машины

На месте взрыва работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, судебно-медицинский эксперт и другие службы

Фото: Нацполиция

В Киеве из-за взрыва погиб мужчина – правоохранители устанавливают личность жертвы и обстоятельства трагедии, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

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Инцидент произошел в Днепровском районе, полицейские получили информацию об этом около 15:00.

По предварительным данным, мужчина подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка, а после того как он взял ее в руки, она сдетонировала.

От полученных телесных повреждений гражданин погиб на месте, правоохранители устанавливают его личность.

На месте взрыва работают следственно-оперативная группа районного и Главного управления Нацполиции, взрывотехники, судебно-медицинский эксперт и другие службы.