У Києві чоловік загинув від вибуху – взяв у руки коробку біля машини
У Києві через вибух загинув чоловік – правоохоронці встановлюють особу жертви та обставини трагедії, повідомив відділ комунікації столичної поліції.
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Інцидент трапився у Дніпровському районі, поліціянти отримали інформацію про це близько 15:00.
За попередніми даними, чоловік підійшов до транспортного засобу, поряд з яким стояла коробка, а після того як він узяв її в руки, та здетонувала.
Від отриманих тілесних ушкоджень громадянин загинув на місці, правоохоронці встановлюють його особу.
На місці вибуху працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь Нацполіції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби.
- У вересні поліціянти повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, незаконному заволодінні транспортним засобом, розбої та незаконному поводженні зі зброєю фігуранту вбивства на автозаправній станції у Києві.