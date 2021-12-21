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В Киеве ожидается резкое снижение температуры и снег: прогноз

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21.12.2021, 10:44
В Киеве ожидается резкое снижение температуры и снег: прогноз - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Сегодня, 21 декабря, в Киеве ожидается значительное снижение температуры: до минус 7-9°С днем, ночью станет еще холоднее – до -9-11°С. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На дорогах столицы ожидается гололедица. Синоптики обещают небольшой снег.

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22-23 декабря в городе сохранится морозная погода до -6-8°С днем, ночью мороз усилится, столбики термометров опустятся до -11-13°С.

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В КГГА напоминают, что в столице работают пункты обогрева. В любой из них может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни, чтобы получить первую медицинскую помощь, выпить горячий чай. В некоторых пунктах могут выдать теплую одежду и обувь.

  • 23 ноября 2021 года в Киеве прошел первый в этом году снег, город встал в пробках.
  • 20 декабря в Киеве, на улице Кирилловской, из-за ухудшения погодных условий сошел с рельсов трамвай.
  • В Киеве приступили к работе стационарные пункты обогрева населения, расположенные в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

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Яна Катасонова
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