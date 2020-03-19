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В Киеве организуют развоз на работу медиков и правоохранителей

В Киеве организуют развоз на работу медиков и правоохранителей - Фото
Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
19.03.2020, 07:35

Медиков и сотрудников правоохранительных органов будут развозить на работу, остальным в КГГА рекомендуют оставаться дома

Власти Киева организуют развоз медиков и правоохранителей на работу. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала Украина24.

По словам Пантелеева, из-за угрозы распространения коронавируса (COVID-19) в штатном режиме должны работать только те, чья работа особенно важна - медики, сотрудники правоохранительных органов, а также предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Для них власти Киева организует развоз до работы.

Пантелеев подчеркнул, что требование оставаться дома - это не прихоть властей, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. Это, с его точки зрения, должны понимать работодатели и собственники бизнеса.

  • 17 марта, с 23:00 в Киеве прекратило работу метро.
  • 18 марта на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.

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Денис Юдин
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