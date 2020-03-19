В Киеве организуют развоз на работу медиков и правоохранителей

Власти Киева организуют развоз медиков и правоохранителей на работу. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала Украина24.
По словам Пантелеева, из-за угрозы распространения коронавируса (COVID-19) в штатном режиме должны работать только те, чья работа особенно важна - медики, сотрудники правоохранительных органов, а также предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Для них власти Киева организует развоз до работы.
Пантелеев подчеркнул, что требование оставаться дома - это не прихоть властей, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. Это, с его точки зрения, должны понимать работодатели и собственники бизнеса.
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