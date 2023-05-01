Без паники. В Киевской области после обеда проведут тестирование звуковых сирен
01.05.2023, 11:48
Сирена (Фото: depositphotos)
В Киевской области 1 мая проведут тестирование системного оповещения. Соответствующее сообщение появилось в пресс-службе Киевской областной военной администрации.
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В промежутке с 15:00 до 15:20 будет несколько сирен, сообщили в ОВА.
Таким образом, планируется протестировать программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.
Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие, поскольку работы – плановые.
- 8 февраля 2023 года КГГА информировала о выделении 11 млн грн на обновление системы оповещения с переходом от аналоговой модели к цифровой. За ее основу приняли системы, работающие в городах Польши, Нидерландов, Германии, США.
- 20 апреля издание Walla сообщило, что в мае Израиль проведет в Киеве испытание системы предупреждения воздушных атак и ракетных ударов, разработанную специально для Украины.
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