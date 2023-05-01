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Без паники. В Киевской области после обеда проведут тестирование звуковых сирен

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 11:48
Без паники. В Киевской области после обеда проведут тестирование звуковых сирен - Фото
Сирена (Фото: depositphotos)

В Киевской области 1 мая проведут тестирование системного оповещения. Соответствующее сообщение появилось в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

В промежутке с 15:00 до 15:20 будет несколько сирен, сообщили в ОВА.

Таким образом, планируется протестировать программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие, поскольку работы – плановые.

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Мілана Головань
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Сирена война киевская область тревога система оповещения
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