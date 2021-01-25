В Конотопе на выборах мэра побеждает представитель Свободы

В Конотопе на выборах мэра побеждает представитель партии Свобода Артем Семенихин. Об этом со ссылкой на данные избиркома сообщает Движение Чесно.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По состоянию на 7:40 все избирательные участки, кроме одного, сдали протоколы в территориальную избирательную комиссию. Явка составила 30,8% (18 516 человек).

Чесно отмечает, что после победы Семенихина Свобода займет девятое место среди партий по числу избранных мэров. У партии будет 19 городских голов.

Семенихин был мэром Конотопа с 2015 по 2018 год. В результате длительного противостояния с депутатским корпусом ему выразили недоверие и отстранили от должности.

В июне 2019 года неизвестные избили Семенихина. Тогда он баллотировался в депутаты Рады.

В июле 2019 года суд восстановил Семенихина в должности мэра Конотопа.

В ноябре 2020 года избранный мэром Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса, были назначены новые выборы.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.