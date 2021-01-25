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В Конотопе на выборах мэра побеждает представитель Свободы

25.01.2021, 11:20
В Конотопе на выборах мэра побеждает представитель Свободы - Фото
Артем Семенихин (фото - facebook.com/oleh.tiahnybok)

В Конотопе на выборах мэра побеждает представитель партии Свобода Артем Семенихин. Об этом со ссылкой на данные избиркома сообщает Движение Чесно.

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По состоянию на 7:40 все избирательные участки, кроме одного, сдали протоколы в территориальную избирательную комиссию. Явка составила 30,8% (18 516 человек).

Чесно отмечает, что после победы Семенихина Свобода займет девятое место среди партий по числу избранных мэров. У партии будет 19 городских голов.

  • Семенихин был мэром Конотопа с 2015 по 2018 год. В результате длительного противостояния с депутатским корпусом ему выразили недоверие и отстранили от должности.
  • В июне 2019 года неизвестные избили Семенихина. Тогда он баллотировался в депутаты Рады.
  • В июле 2019 года суд восстановил Семенихина в должности мэра Конотопа.
  • В ноябре 2020 года избранный мэром Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса, были назначены новые выборы.
Денис Юдин
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