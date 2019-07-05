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05.07.2019, 21:22

Суд восстановил Артема Семенихина в должности мэра Конотопа

Суд восстановил Артема Семенихина в должности мэра Конотопа - Фото
Артем Семенихин (фото - facebook.com/oleh.tiahnybok)

Решение горсовета признали противоправным и отменили

Сумской окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Конотопского городского совета о досрочном прекращении полномочий городского головы Артема Семенихина. Об этом сообщил в Facebook глава ВО Свобода Олег Тягнибок.

"Только что Сумской окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Конотопского городского совета о досрочном прекращении полномочий городского головы Артема Семенихина. С этого момента Артема восстановлен в должности", - говорится в сообщении.

Семенихин занимал должность городского головы Конотопа с ноября 2015-годдо 2018 года. До конца каденции не доработал. В результате длительного противостояния с депутатским корпусом, ему выразили недоверие и отстранили от должности.

27 июня неизвестные напали на Семенихина и избили его, пострадавшего доставили в реанимацию, полиция завела дело по статье "покушение на убийство". Семенихин – кандидат в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу, самовыдвиженец.

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Теги: Артем Семенихин, конотоп
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