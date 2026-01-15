В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл женщину и ребенка – фото, видео
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с малолетним ребенком во время вызова относительно домашнего конфликта. Об этом сообщили в Национальной полиции.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 14 января на улице Наливайко. Женщина находилась дома вместе с сыном и свекром 1956 года рождения. Последний вел себя агрессивно и угрожал выселить ее из квартиры. Из-за опасности она вызвала правоохранителей.
В полиции отметили, что правоохранители начали проводить с мужчиной профилактическую беседу. После этого он внезапно вышел в другую комнату, вернулся с ружьем и нацелился в сторону невестки и внука. Один из правоохранителей подскочил к мужчине и прикрыл женщину с ребенком. В этот момент фигурант совершил выстрел.
Дробь застряла в бронежилете правоохранителя. Он получил легкое телесное повреждение.
Мужчину задержали и изъяли ружье. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Возможное наказание – от девяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение
- 13 января 2026 года СБУ сообщилачто в Херсоне двое местных жителей по заданию ФСБ планировали взорвать автомобиль с работниками местного подразделения Нацполиции. В случае его успешного выполнения им была обещана "эвакуация" в Россию.
