У Луцьку чоловік вистрелив у поліцянта, який прикрив жінку та дитину – фото, відео

На Волині з рушниці поранили правоохоронця, який загородив собою мати та сина. Фігуранта затримали

Авто поліції (Фото: Нацполіція)

У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив собою жінку з малолітньою дитиною під час виклику щодо домашнього конфлікту. Про це повідомили в Національній поліції.

За даними правоохоронців, інцидент стався 14 січня на вулиці Наливайка. Жінка перебувала вдома разом із сином та свекром 1956 року народження. Останній поводився агресивно та погрожував виселити її з квартири. Через небезпеку вона викликала правоохоронців.

В поліції зазначили, що правоохоронці почали проводити з чоловіком профілактичну бесіду. Після цього він раптово вийшов до іншої кімнати, повернувся з рушницею та націлився у бік невістки й онука. Один із правоохоронців підскочив до чоловіка та прикрив жінку з дитиною. У цей момент фігурант здійснив постріл.

Дріб застряг у бронежилеті правоохоронця. Він отримав легке тілесне ушкодження.

Чоловіка затримали та вилучили рушницю. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань посягання на життя працівника правоохоронного органу. Можливе покарання – від дев'яти до 15 років тюрми або довічне ув'язнення

Місце події (Фото: Нацполіція)

Рушниця (Фото: Нацполіція)