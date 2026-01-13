Росія готувала теракт у Херсоні: дала завдання підірвати поліціянтів – фото, відео

Служба безпеки України повідомила про зрив теракту у Херсоні. Двоє місцевих жителів за завданням ФСБ планували підірвати автомобіль зі співробітниками місцевого підрозділу Нацполіції. У разі його успішного виконання їм була обіцяна "евакуація" до Росії.

Як встановило розслідування, теракт готували двоє місцевих безробітних жителів. Вони потрапили у поле зору росіян в одному з проросійських Telegram-каналів та були "завербовані". Далі чоловіки орендували квартиру, на балконі якої облаштували приховану відеокамеру для зйомки режимного об'єкта. За допомогою "спостережного пункту" вони відстежували графік роботи поліцейських та їхнє переміщення на службових автівках.

Потім чоловіки мали закласти саморобну вибухівку під кузови транспорту правоохоронців та дистанційно підірвати його у момент перебування там поліцейських. Комплектуючі для виготовлення вибухових пристроїв представники ФСБ планували передати "виконавцям" з лівобережжя Херсонщини за допомогою дронів.

Співробітники СБУ завчасно викрили цей план та затримали містян в орендованій оселі. У затриманих вилучили відеообладнання, ноутбуки та смартфони із доказами роботи на ворога.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Також під час розслідування було встановлено, що паралельно чоловіки відстежували локації Сил оборони у Херсоні та шукали нових "кандидатів" у виконавці ворожих завдань.

Чоловікам повідомили про підозру у державній зраді. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.