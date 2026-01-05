Підрив авто нацгвардійця на Оболоні. СБУ заявила про затримання жінки, яка влаштувала теракт

Киянка погодилася підірвати машину військового за винагороду у $1500, але коштів так і не отримала, повідомили в Нацполіції

Затримана (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці затримали 25-річну киянку, яка, за версією слідства, підірвала авто військовослужбовця в Оболонському районі столиці у неділю, 4 січня. Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

За даними СБУ, жінку затримали через кілька годин після вчинення теракту, вона переховувалась в одному з торгово-розважальних центрів столиці. У спецслужбі стверджують, що вона підірвала авто українського військового, внаслідок чого він та його знайома отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема осколкові поранення обох ніг та контузію.

За версією слідства, 25-річна місцева безробітна була завербована росіянами. У поле зору ворожих спецслужб вона потрапила, коли шукала "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

Для підриву авто жінка отримала інструкцію від окупантів на виготовлення саморобного вибухового пристрою. Гроші на закупівлю компонентів вона отримала від росіян на власну банківську картку. Частину російських коштів для конспірації переказали на реквізити її батька.

Спорядивши вибухівку, киянка заклала її під машину військового, який прибув у відпустку до Києва з передової. Для фіксації теракту вона встановила поблизу приховану телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Вибух відбувся, коли військовий підійшов до авто й відкрив багажник.

Під час обшуків у затриманої виявили SIM-картку із "відеопастки" поблизу місця теракту та мобільний телефон, з якого вона контактувала з куратором.

СБУ планує повідомити жінці підозру за статтею про терористичний акт. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Національна поліція уточнила, що жінка підірвала авто військового Нацгвардії. За виконання теракту окупанти пообіцяли їй винагороду у розмірі $1500, проте грошей вона так і не отримала.

Затримана також підозрюється у вчиненні підпалу автівки військового, який вона вчинила у грудні минулого року, додали в поліції.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Підрив авто відбувся 4 січня. Зазначалось про наявність потерпілих після вибуху. На місці події працювали поліція, кінологи й інші служби.

Згодом стало відомо, що вибух в Оболонському районі Києва кваліфікували як теракт.